Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке грибов В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать покупные грибы, чтобы не отравиться ими.

Армия и оружие Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа "Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Интернет Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.

Происшествия В Тыве паводок подтопил 80 придомовых территорий На западе Тывы, в поселке Хондергей паводок подтопил 80 придомовых территорий.

Политика Зеленский отреагировал на петицию о сокращении числа депутатов Рады Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о сокращении количества депутатов Верховной рады.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Общество Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика В США одобрены санкции против госдолга России Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.