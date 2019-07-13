Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ вчера в 21:24
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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