Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»Газета.Ru 00:50
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене. Об этом он написал в статье для Foreign Policy.
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Обновлено в 00:24
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим»
Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Власти Кемерова рассказали, почему закрыли ТЦ «Лапландия»
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Авто
Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность
На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» сокрушил «Звездные войны»
Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" буквально взорвала домашний и международный прокаты.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено вчера в 12:45
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
Обновлено 25 апреля в 09:50
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания предложил способ "отомстить" России за упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе.
Обновлено 25 апреля в 20:06
Технологии
На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов
Обновлено вчера в 08:32
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Наука
Между количеством жира в организме и объемом мозга нашли связь
Да и вообще, связь между количеством жира и объемом мозга у мужчин оказалась сильнее — на каждые 5,5% жира в организме мозг в среднем терял 27,2 мм3 серого вещества.
Обновлено 24 апреля в 06:38
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49