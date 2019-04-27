Политика

Американский профессор предрек конец «эры США»Газета.Ru 00:50

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене. Об этом он написал в статье для Foreign Policy.
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Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»

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Американский профессор рассказал о близком конце «эры США»

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Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
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Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую базу «Хмеймим»

Бомбардировка стала ответом на попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», на которой дислоцируются российские войска.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

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Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Общество

Власти Кемерова рассказали, почему закрыли ТЦ «Лапландия»

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Авто

Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность

На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
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Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
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Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Авто

Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
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Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» сокрушил «Звездные войны»

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" буквально взорвала домашний и международный прокаты.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
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Общество

Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено вчера в 12:45
Космос

Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу

Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
Обновлено 25 апреля в 09:50
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания предложил способ "отомстить" России за упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе.
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Да и вообще, связь между количеством жира и объемом мозга у мужчин оказалась сильнее — на каждые 5,5% жира в организме мозг в среднем терял 27,2 мм3 серого вещества.
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Обновлено вчера в 07:49
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Стивен Уолт
Американский политолог
Американский политолог, профессор Гарвардского университета, специалист по международным отношениям. Сторонник школы политического реализма, разработал теорию «баланса угроз», автор исследования влияния израильского лобби в США на внешнюю политику страны.
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