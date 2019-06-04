Армия и оружие
Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в ЕвропеКрасная весна 03:58
Наиболее вероятным местом вооруженного столкновения почетный профессор считает не Сирию и Ближний Восток, а Украину. Или, по его словам, может «случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией».
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с чего всё началось
Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.РИА Новостивчера в 13:39
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