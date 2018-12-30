Политика

Американский политолог обвинил Запад в разрушении отношений с Россией
Известия
вчера в 23:42

В качестве примеров недальновидной и агрессивной политики Запада политолог приводит мемуары главы Пентагона во временя президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Роберта Гейтса. В них политик называет ошибкой расширение НАТО и провокации со шпионажем против РФ.
Известиявчера в 23:42

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Американский политолог заявил, что Запад втянул Россию в «новую холодную войну»

Народные новости01:11

Американский политолог рассказал, как Запад разрушил отношения с Россией

РИА Новостивчера в 22:12

Запад втянул Россию в новую холодную войну - American Conservative

Экономика сегодня00:01

Американский политолог обвинил Запад в разрушении отношений с Россией

Известиявчера в 23:42

В США рассказали о начале «новой холодной войны»

Газета.Ruвчера в 22:42

«Партизаны НАТО начали новую холодную войну с Россией»: Американский эксперт признал агрессию Запада

Царьград00:45

American Conservative: В новой холодной войне виноват Запад, а не Россия

REGNUM27 декабря в 01:06
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Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»

В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 01:07
Происшествия

При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека

Четыре человека погибли в Улан-Удэ при крушении частного вертолета, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.
Обновлено в 00:11
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено вчера в 23:07
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в ХМАО

Обновлено вчера в 18:36
Спорт

Биатлонисты Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку» в Германии

Обновлено вчера в 14:23
Единоборства

Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента

Сербы вышли на многотысячную акцию протеста в Белграде против президента страны Александра Вучича и правящей партии.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:40
Финансы

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период

Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Луценко заявил, что знает имя заказчика убийства Гандзюк

Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 01:09
Энергетика

Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому»

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Арабских Эмиратах потерпел крушение спасательный вертолет

В эмирате Рас-эль-Хайма на горе Джебель Дайс потерпел крушение спасательный вертолет. В результате трагедии погибли все члены экипажа.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Обновлено вчера в 15:25
Политика

WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле

Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей

«Тампа» переиграла «Монреаль», Кучеров набрал два очка

Главной звездой встречи стал представитель «Тампы» Ада Эрни, дважды (50-я и 60-я минута) поразивший ворота гостей, а также записавший на свой счет результативную передачу и принесший в итоге победу своему клубу.
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

На лед ГУМ-катка на Красной площади вышел и президент России Владимир Путин. Как и в прошлые годы, составы команд были традиционными.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Абэ рассказал о проблемах в диалоге по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с российской стороной на тему заключения мирного договора между странами существует ряд проблем.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

В Иркутской области после незаконной охоты на медведя возбудили уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

2019 год может стать самым теплым за историю метеонаблюдений

«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует, что 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Обновлено в 00:01
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен

О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Yomiuri: КНДР в декабре тестировала оборудование для ракет

В Северной Корее в начале декабря провели тестирование телеметрического оборудования для отслеживания данных о полете баллистических ракет после их запуска.
Обновлено вчера в 21:14
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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