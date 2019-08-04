Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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Чем грозят России новые американские санкции

Комсомольская правда13:06

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°вчера в 19:16

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол

СМИ: «МЮ» прекратил переговоры по трансферу Дибалы

Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы

Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено в 15:30
Культура

Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено в 09:14
Общество

Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях

Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено в 16:00
Футбол

Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Футбол

Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»

Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".
Обновлено в 12:20
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии, Квят не набрал очков

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:53
Футбол

Фигуристка Константинова сходила на матч «Зенит» — «Краснодар»

Российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова посетила матч петербургского «Зенита» и «Краснодара» в рамках чемпионата России по футболу.
Обновлено в 07:32
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

Обновлено в 07:55
Единоборства

Дагестанского боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Сегодня, 4 августа, состоялись похороны известного дагестанского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

Huawei изменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

Компания Huawei изменит название флагманских смартфонов, выходящих в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол

«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти

Обновлено в 12:16
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Футбол

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
Обновлено в 14:09
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Кино

Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Футбол

Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»

Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39
Авто

Оказывается, каждый третий грузовик в России был собран в СССР

Обновлено в 15:20
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