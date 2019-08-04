с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

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Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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