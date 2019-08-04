Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол
СМИ: «МЮ» прекратил переговоры по трансферу Дибалы
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено в 15:30
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено в 09:14
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено в 16:00
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".
Обновлено в 12:20
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии, Квят не набрал очков
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:53
Футбол
Фигуристка Константинова сходила на матч «Зенит» — «Краснодар»
Российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова посетила матч петербургского «Зенита» и «Краснодара» в рамках чемпионата России по футболу.
Обновлено в 07:32
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
Обновлено в 07:55
Единоборства
Дагестанского боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Сегодня, 4 августа, состоялись похороны известного дагестанского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Huawei изменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Компания Huawei изменит название флагманских смартфонов, выходящих в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти
Обновлено в 12:16
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
Обновлено в 14:09
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Кино
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39
Авто
Оказывается, каждый третий грузовик в России был собран в СССР
Обновлено в 15:20