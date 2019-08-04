Экономика
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФРоссийская газета 01:44
В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга. Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей".
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено в 10:57
Космос
Астроном-любитель показал первые фотографии таинственной Нибиру
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Нефтеналивной танкер, задержанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Политика
Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце
Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье
Белковые продукты эффективно избавляют от сонливости
По словам ученых, белковые продукты повышают тонус эффективнее, чем кофе с сахаром.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией.
Обновлено в 02:20
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", - делается вывод в исследовании.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47