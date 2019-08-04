Экономика
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФРоссийская газета 01:44
В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга. Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей".
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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