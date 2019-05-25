Футбол

Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млнMetaratings 11:06

Американский миллиардер Рокко Коммиссо планирует приобрести футбольный клуб «Фиорентина». Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн. При этом, что Коммиссо уже владеет клубом «Нью-Йорк Космос».
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Rocco B. Commisso
Итальянский бизнесмен
Italian American billionaire businessman, and the Founder, Chairman and CEO of Mediacom, the 5th largest cable television company in the United States. He previously worked for companies including Cablevision, the Royal Bank of Canada, and Chase Manhattan Bank. Since 2017, Commisso has been the owner and chairman of the New York Cosmos.
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