Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млнMetaratings 11:06
Американский миллиардер Рокко Коммиссо планирует приобрести футбольный клуб «Фиорентина». Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн. При этом, что Коммиссо уже владеет клубом «Нью-Йорк Космос».
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 09:54
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Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
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Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
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Выступление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Японии перенесли на 30 минут из-за землетрясения.
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Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
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Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
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Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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