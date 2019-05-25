Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млнMetaratings 11:06
Американский миллиардер Рокко Коммиссо планирует приобрести футбольный клуб «Фиорентина». Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн. При этом, что Коммиссо уже владеет клубом «Нью-Йорк Космос».
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Политика
Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков
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Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
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Происшествия
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ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
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Футбол
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Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
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Экономика
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В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
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Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию
Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 06:59
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
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СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
Обновлено в 09:52
Космос
Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия
Обновлено в 03:15
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Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
Сам Потап в день свадьбы опубликовал новый трек и снял клип-«признание», который называется «Константа».
Обновлено 23 мая в 22:28