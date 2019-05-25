Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млнMetaratings 11:06
Американский миллиардер Рокко Коммиссо планирует приобрести футбольный клуб «Фиорентина». Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн. При этом, что Коммиссо уже владеет клубом «Нью-Йорк Космос».
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