Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Оксана Федорова впервые за долгое время показала мужа
Оксана Федорова сегодня празднует день рождения своей семьи. Девять лет назад она вышла замуж за Андрея Бородина.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На военном складе под Ачинском продолжается пожар
Спасатели продолжают тушение пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, для ликвидации последствий ЧП привлечена тяжёлая военная техника.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Авто
Австралийцы сделали ретроприцеп для патриотов
Обновлено в 10:30
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.
Обновлено в 10:55
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08