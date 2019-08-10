Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

WSJ: ФБР занялось расследованием обстоятельств самоубийства финансиста Эпштейна

ТАСС12:03

ФБР расследует смерть Эпштейна

RT на русском12:00

Фигурант секс-скандала миллиардер Эпштейн покончил с собой в США

Интерфакс10:19

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

РБК10:23

Мультимиллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере

Газета.Ru10:59

Обвинявшийся в секс-преступлениях американский финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Коммерсантъ09:42

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

РИА Новости09:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:32, Вашингтон
Происшествия

Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Обновлено в 10:12
Космос

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»

Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено в 10:16
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия

После акции в Москве начались задержания

После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Футбол

Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 12:12
Кино

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей

Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Кино

Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Обновлено в 00:21
Политика

Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Недвижимость

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony

В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Музыка

Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk

Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Футбол

Александр Григорян: «Впервые в карьере говорю, что горжусь своей командой»

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян похвалил своих подопечных за игру в матче 5-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung

Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.
Обновлено в 03:42
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Общество

Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити

«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Политика

В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
ещё по теме
Джеффри Эпштейн
Американский бизнесмен
Американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник. Начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co. В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное