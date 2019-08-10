Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:32, Вашингтон
Происшествия
Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
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Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Космос
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»
Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
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Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия
После акции в Москве начались задержания
После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия, сообщает корреспондент РБК.
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«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
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Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
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Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
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Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 12:12
Кино
«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Политика
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Обновлено в 11:18
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
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Гаджеты
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Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.
Обновлено в 03:42
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36