Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Общество
На митинг в Москве пришло около 40 тысяч человек
По данным «Белого счётчика» на согласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму пришло около 40 тысяч человек, пишет «Новая газета».
Обновлено в 08:53
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Авто
В России насчитали 50 тысяч советских автобусов
Обновлено в 09:06
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Наука
Ученые: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено в 02:23
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что планировал пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Huawei представил свою операционную систему Harmony OS
Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено вчера в 07:08
Технологии
Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
Киев заявил, что для «Эха Москвы» двери закрыты
Член украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина не даст разрешения на открытие украинского филиала радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:47
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»
Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:28
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького
"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продолжает свой отпуск в Греции
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время продолжает наслаждаться своим отпуском.
Обновлено в 15:53
Космос
Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны
Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23