Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Джеффри Эпштейн
Американский бизнесмен
Американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник. Начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co. В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции.
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