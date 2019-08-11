Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьмеРИА Новости 09:23
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:07
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Галицкий назвал «крутой» работу Шаронова в «Рубине»
Обновлено в 15:57
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Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России
В списке лучших бомбардиров чемпионата России Дзюба уступает только Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143 мяча).
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено в 06:28
Общество
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографии рыбы очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 14:27
Космос
Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал далекую галактику, напоминающую меч из «Звездных войн»
Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал далекую галактику NGC 5866 в профиль.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Технологии
Говорящее приложение для знакомств само ищет хозяину пару
Обновлено в 06:26
Культура
Реконструкторы проводят фестиваль эпохи викингов «Кауп» под Калининградом
В субботу, 10 августа, под Калининградом проходит фестиваль исторической реконструкции «Кауп». Об этом сообщило интернет-издание ТАСС.
Обновлено в 12:37
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Футбол
«Вердер» разгромил «Атлас» в матче Кубка Германии
Бременский "Вердер" одержал разгромную победу над "Атласом" из Дольменхорста в матче первого круга чемпионата Германии.
Обновлено в 17:17
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Экономика
Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»
Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 05:16
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Инсайдер показал прозрачный чехол для смартфона Huawei Mate 30 Pro
Судханшу Амбхоре еще отметил, что в Mate 30 Pro будут очень сильно загнутые края, и это будет самый большой изгиб среди существующих подобных смартфонов.
Обновлено в 16:01