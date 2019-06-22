Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиатеВести.Ru 03:45

с чего всё началось

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез. Девушка обвинила хореографа Алины Даниила Глейхенгауза в плагиате.

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае Ожидается гроза, ливень с градом и усиление шквалистого ветра до 20 метров в секунду.

Армия и оружие Украинский полковник до смерти избил подчиненную Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.

Политика При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.

Экономика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Политика В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина» Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Экономика В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Армия и оружие Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.

Культура «Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Бразилия уничтожила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки В субботу, 22-го июня, сборная Бразилии по футболу одержала свою вторую победу на групповом этапе Кубка Америки.

Кино Вачовски готовы снять новую «Матрицу» По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.

Происшествия Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.

Общество ЕГЭ-2019: Стоит ли брать с собой шпаргалки и на чем попадались выпускники Башкирии Если вас «застукали» во время пользования шпаргалкой, это будет расцениваться как грубое нарушение правил проведения ЕГЭ, и пересдать экзамен в этом году вы уже не сможете.

Политика Прямая речь: вы верите в «Брексит»? Тимофей Бордачев, программный директор клуба "Валдай": — Да, верю, потому что референдум и начало переговоров о "Брексите" уже запустили процесс развода, распада системы отношений между Великобританией и континентальной Европой.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».