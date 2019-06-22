Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиатеВести.Ru 03:45
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез. Девушка обвинила хореографа Алины Даниила Глейхенгауза в плагиате.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.Lenta.ruвчера в 19:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае
Ожидается гроза, ливень с градом и усиление шквалистого ветра до 20 метров в секунду.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную
Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Политика
При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара
Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы
Обновлено в 03:33
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Культура
«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием
Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол
Бразилия уничтожила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки
В субботу, 22-го июня, сборная Бразилии по футболу одержала свою вторую победу на групповом этапе Кубка Америки.
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Вачовски готовы снять новую «Матрицу»
По сообщениям нескольких СМИ, режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют начать съемки нового фильма серии в 2020 году.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества
Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Общество
ЕГЭ-2019: Стоит ли брать с собой шпаргалки и на чем попадались выпускники Башкирии
Если вас «застукали» во время пользования шпаргалкой, это будет расцениваться как грубое нарушение правил проведения ЕГЭ, и пересдать экзамен в этом году вы уже не сможете.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Прямая речь: вы верите в «Брексит»?
Тимофей Бордачев, программный директор клуба "Валдай": — Да, верю, потому что референдум и начало переговоров о "Брексите" уже запустили процесс развода, распада системы отношений между Великобританией и континентальной Европой.
Обновлено в 03:35
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42