Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
Читать в источнике
с чего всё началось
Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте
 обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.
Lenta.ru19:23

Подробнее о событии

Хореограф Загитовой признался в заимствовании номера

News.ru19:56

Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

Sport24.ru18:29

Загитову обвинили в краже хореографического номера (ВИДЕО)

ProstoProSport16:43

Загитову вновь обвинили в воровстве

Газета.Ru17:03

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы фигуристки

РИА Новости17:22

Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

Sports.ru17:34

«Bad guy»: полная версия нашумевшего номера Загитовой. Видео

Спорт-Экспресс03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Спорт

Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено в 18:27
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено 20 июня в 05:03
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Политика

Анатолий Михалёв скончался. Он возглавлял Читу 20 лет

Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено в 12:48
Общество

В выходные в Рязани ожидается сильная жара

В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание

В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Политика

Меладзе заявил о нерушимости братских отношений между Грузией и РФ

Российский исполнитель Валерий Меладзе родился в Батуми Певец Валерий Меладзе уверен, что разногласия между Тбилиси и Москвой носят временный характер, он также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю.
Обновлено в 23:18
Армия и оружие

Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D

Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Россияне чаще стали допускать просрочки по ипотеке

Специалисты бюро кредитных историй «Эвифакс» резюмировали, что просроченная задолженность по ипотеке неуклонно растёт, только за апрель долгов стало больше на 5,4%. На данный момент портфель невыплаченных долгов составляет 80 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:13
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено в 21:42
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено в 22:09
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Здоровье

Елена Малышева назвала самую лучшую диету

Обновлено в 14:11
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное