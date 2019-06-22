Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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с чего всё началось
Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.Lenta.ru19:23
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