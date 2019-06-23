Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Музыка
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Обновлено в 07:40
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Селтик» отклонил предложение «Арсенала» по Тирни
Пресса сообщает, что "Селтик" отклонил предложение "Арсенала" по защитнику Кирану Тирни.
Обновлено в 04:27
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР
Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
Обновлено в 18:00
Политика
В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной
Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Театры
«Ленинградская симфония» Шостаковича прозвучит в День памяти и скорби
Легендарная "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 22 июня под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Футбол
Владимир Федотов: «Присутствие Черчесова на матче должно окрылять футболистов»
Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Кино
«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей
Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам
Обновлено в 01:12
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела ВСУ
В подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловке 13-летняя девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.
Обновлено в 15:47
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04