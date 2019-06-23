Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

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Неловкие ситуации Жени Медведевой

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Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

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«Bad guy»: полная версия нашумевшего номера Загитовой. Видео

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Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы фигуристки

РИА Новости17:22
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Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
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Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

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«Селтик» отклонил предложение «Арсенала» по Тирни

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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
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Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР

Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
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В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной

Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.
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Легендарная "Ленинградская симфония" Дмитрия Шостаковича прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 22 июня под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
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Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака

Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
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Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
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Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

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«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

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Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
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В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов. Первая одиночница, преодолевшая порог в 160 баллов в произвольной программе.
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Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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