Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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с чего всё началось
Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.Lenta.ru19:23
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Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
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Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Кино
Слух: сёстры Вачовски станут режиссёрами нового фильма во вселенной «Матрицы»
Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы».
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Китайский рынок горит в Приморье
Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
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Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
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Шоу-бизнес
Равшана Куркова прокомментировала слухи о романе с женатым режиссером
Последние пару дней поклонники 38-летней артистки обсуждают ее предположительный роман с режиссером Владимиром Битоковым, с которым Равшана Куркова появилась на одной из вечеринок в рамках фестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 21:00
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Футбол
«Тоттенхэм» планирует обменять Эриксена на Асенсио
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено в 14:22
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Культура
Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне
Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ
В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.
Обновлено в 13:01
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Баскетбол
Деннис Родман: «Если бы Джордан играл сейчас, то набирал бы 50 очков за матч»
Обновлено в 18:47
Политика
Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Наука
Телефоны могут быть источником инфекций
Образцы были собраны со 100 сотовых телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Наука
Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники
Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Авто
Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры
Возможно вы не видели нашу советскую «Ниву» в таких обличиях, в которых она предстанет перед вами в этой статье.
Обновлено в 12:33