Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41

с чего всё началось

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Кино Слух: сёстры Вачовски станут режиссёрами нового фильма во вселенной «Матрицы» Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы».

Происшествия Китайский рынок горит в Приморье Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.

Политика Россия потребовала от Грузии вернуть долги Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Шоу-бизнес Равшана Куркова прокомментировала слухи о романе с женатым режиссером Последние пару дней поклонники 38-летней артистки обсуждают ее предположительный роман с режиссером Владимиром Битоковым, с которым Равшана Куркова появилась на одной из вечеринок в рамках фестиваля «Кинотавр».

Космос Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Политика 7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Культура Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.

Кино Акула-убийца из «Челюстей» ожила Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.

Политика Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Авто Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.

Шоу-бизнес Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1» Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.

Наука Телефоны могут быть источником инфекций Образцы были собраны со 100 сотовых телефонов студентов факультетов биомедицины, фармакологии, стоматологии, питания и сестринского дела.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Политика В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.

Наука Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".