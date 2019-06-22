Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте
 обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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