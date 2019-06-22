Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиатеRT на русском 17:41

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.
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Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте
 обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.
Lenta.ru19:23

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Хореограф Загитовой признался в заимствовании номера

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Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

Sport24.ru18:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
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Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Общество

Судьба Речного вокзала. Нужна ли Петербургу еще одна пристань?

Многие эксперты считают, что той инфраструктуры, которая есть на сегодняшний день, объективно мало для поддержания туристического статуса Северной Венеции.
Обновлено в 15:13
Общество

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Прошло двадцать лет, и я больше не придерживаюсь культуры чистоты, в основном потому, что ей нечего предложить христианам старше 23 лет.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Космос

В США собираются отправлять спутники на орбиту с помощью катапульты

Обновлено в 03:46
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет «сделать Иран снова великим», передает CNN.
Обновлено в 16:21
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено в 18:30
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
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В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk

Обновлено вчера в 12:23
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Лена Темникова стала блондинкой

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Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено в 18:00
Общество

Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще

По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:09
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
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На северо-востоке Москвы в захламленной квартире нашли двух девочек

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Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
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NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов. Первая одиночница, преодолевшая порог в 160 баллов в произвольной программе.
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