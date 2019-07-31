Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины СмертиLenta.ru вчера в 15:21
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в выселенном доме
Обновлено в 01:43
Финансы
Банки разработали новые продукты для предпенсионеров
Банки начали привлекать новый сегмент клиентов — предпенсионеров, — специальными условиями обслуживания, чтобы мотивировать их на перевод к ним пенсий, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:02
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Экономика
Новые законы в России вступают в силу в августе 2019 года
В России с августа 2019 года в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.
Обновлено в 00:48
Общество
Минэкономики предложило срок годности любых обязательных требований к бизнесу в пять лет
Главные положения новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии
Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа
Эксперты государственной инспекции российской столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) заявили, что в августе каждый должен обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.
Обновлено в 03:36
Экономика
Путин поручил повысить среднюю зарплату пожарных в 2019 году
Сотрудники МЧС, которые принимают участие в тушении пожаров в России, будут получать в среднем 24,8 тыс. рублей в 2019 году.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты
Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах
С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии
Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ), были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
Обновлено в 02:46
Политика
На улицы украинских городов вывели Нацгвардию
Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.
Обновлено в 00:44
Общество
«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса
Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Бывший следователь планирует снять фильм о преступлении в Краснодаре
Сценарий фильма о преступном мире основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.
Обновлено в 00:24