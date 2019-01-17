Армия и оружие

Американский истребитель F-16 перекрасят под российский Су-57Sputnik Литва 12:10

Американский самолет F-16C получит "цифровой" камуфляж российского истребителя Су-57, сообщает издание Aviationist. Некоторое время назад командир 57-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США Роберт Новотны предложил пользователям социальной сети Facebook выбрать одну из цветовых схем.
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Истребители США F-16 будут перекрашены под Су-57 для победы «страха»

iReactor12:47

ВВС США перекрасят F-16 под Су-57 ради подготовки пилотов

Царьград12:33

Истребитель F-16C 64-й эскадрильи США перекрасят под российский Су-57

Военное обозрение10:24

Американский F-16 перекрасят под Су-57

РИА Новости08:56

Американские пилоты будут отрабатывать воздушные бои с российским «Су-57»

ТК Звезда08:16

Американский истребитель F-16C закамуфлируют под российский Су-57

Российская газета07:02

США покрасили свои истребители в камуфляж СУ-57

Аргументы неделивчера в 13:53
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Армия и оружие

США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Минобороны ответило на критику «Авангарда»

26 декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», в ходе которого была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

В Манбидже задержали планировавших новые теракты боевиков

Члены незаконных вооруженных формирований, которые планировали осуществить новые кровавые акции в сирийском Манбидже, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Трамп не отменит вывод войск из Сирии из-за событий в Манбидже

Американский президент Дональд Трамп не намерен отменять или откладывать вывод американских войск из территории Сирии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике.
Обновлено 15 января в 20:58
Армия и оружие

«Иду на вы»: Порошенко утвердил эмблему ССО ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую эмблему Сил специальных операций Вооруженных сил.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Пентагон начнет проверять новобранцев с грин-картами

Пентагон намерен проверять новобранцев с грин-картами и поступающих на военную службу граждан США, у которых есть родственники за границей.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Сирия: военные РФ и Израиля обсудили систему «деконфликтинга»

Российские и израильские военные провели очередные консультации, в рамках которых обсудили совместные усилия по совершенствованию системы «деконфликтинга», об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО

Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Самолеты Tornado ВВС Германии сравнили с музейными экспонатами

Журналисты отмечают, что Tornado выставлены в качестве экспонатов в США, Болгарии и даже самой Германии.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Программа гособоронзаказа Севмаша выполнена в полном объеме

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Прибалтика: Россия может уничтожить базы НАТО за минуту

В случае войны НАТО с Россией, объясняет он, первой под удар попадет именно Прибалтика.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Российская военная полиция разминировала участок в провинции Деръа

Российские военные полицейские в Сирии во время марша в провинции Деръа разминировали участок земли, а также провели учение по уничтожению беспилотников возможного противника в провинции Эль-Кунейтра, рассказал журналистам представитель военной полиции ВС РФ Руслан Нумахаджиев.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретит документы об освобождении Европы от нацизма

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

В Туркмении открестились от угрозы из Афганистана

Информация о спешной подготовке к мобилизации резервистов в Туркмении из-за возможного вторжения с территории Афганистана не соответствует действительности.
Обновлено в 08:10
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Су-57
The designation for a stealth, single-seat, twin-engine multirole fifth-generation jet fighter being developed for air superiority and attack operations. The aircraft is the product of the PAK FA, a fifth-generation fighter programme of the Russian Air Force. Sukhoi's internal name for the aircraft is T-50. The Su-57 will be the first aircraft in Russian military service to use stealth technology.
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