Армия и оружие
Американский истребитель F-16 перекрасят под российский Су-57Sputnik Литва 12:10
Американский самолет F-16C получит "цифровой" камуфляж российского истребителя Су-57, сообщает издание Aviationist. Некоторое время назад командир 57-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США Роберт Новотны предложил пользователям социальной сети Facebook выбрать одну из цветовых схем.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие
США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Минобороны ответило на критику «Авангарда»
26 декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», в ходе которого была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В Манбидже задержали планировавших новые теракты боевиков
Члены незаконных вооруженных формирований, которые планировали осуществить новые кровавые акции в сирийском Манбидже, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Трамп не отменит вывод войск из Сирии из-за событий в Манбидже
Американский президент Дональд Трамп не намерен отменять или откладывать вывод американских войск из территории Сирии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике.
Обновлено 15 января в 20:58
Армия и оружие
«Иду на вы»: Порошенко утвердил эмблему ССО ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую эмблему Сил специальных операций Вооруженных сил.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Пентагон начнет проверять новобранцев с грин-картами
Пентагон намерен проверять новобранцев с грин-картами и поступающих на военную службу граждан США, у которых есть родственники за границей.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Сирия: военные РФ и Израиля обсудили систему «деконфликтинга»
Российские и израильские военные провели очередные консультации, в рамках которых обсудили совместные усилия по совершенствованию системы «деконфликтинга», об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО
Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Самолеты Tornado ВВС Германии сравнили с музейными экспонатами
Журналисты отмечают, что Tornado выставлены в качестве экспонатов в США, Болгарии и даже самой Германии.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Программа гособоронзаказа Севмаша выполнена в полном объеме
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Прибалтика: Россия может уничтожить базы НАТО за минуту
В случае войны НАТО с Россией, объясняет он, первой под удар попадет именно Прибалтика.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Российская военная полиция разминировала участок в провинции Деръа
Российские военные полицейские в Сирии во время марша в провинции Деръа разминировали участок земли, а также провели учение по уничтожению беспилотников возможного противника в провинции Эль-Кунейтра, рассказал журналистам представитель военной полиции ВС РФ Руслан Нумахаджиев.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретит документы об освобождении Европы от нацизма
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В Туркмении открестились от угрозы из Афганистана
Информация о спешной подготовке к мобилизации резервистов в Туркмении из-за возможного вторжения с территории Афганистана не соответствует действительности.
Обновлено в 08:10