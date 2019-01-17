Американский истребитель F-16 перекрасят под российский Су-57Sputnik Литва 12:10

Американский самолет F-16C получит "цифровой" камуфляж российского истребителя Су-57, сообщает издание Aviationist. Некоторое время назад командир 57-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США Роберт Новотны предложил пользователям социальной сети Facebook выбрать одну из цветовых схем.

Армия и оружие Армия и оружие США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет

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Армия и оружие Армия и оружие Трамп не отменит вывод войск из Сирии из-за событий в Манбидже Американский президент Дональд Трамп не намерен отменять или откладывать вывод американских войск из территории Сирии, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике.

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Армия и оружие Армия и оружие Пентагон начнет проверять новобранцев с грин-картами Пентагон намерен проверять новобранцев с грин-картами и поступающих на военную службу граждан США, у которых есть родственники за границей.

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