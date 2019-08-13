Экономика
Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом КалвиВедомости 13 августа в 18:26
Калви в суде предлагал определить цену актива, продав его, что банк в итоге попытался сделать. Он получил два предложения, в том числа обязывающее – от Райана, представляющего американский фонд Parus Marine.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
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