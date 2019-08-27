Армия и оружие
Lenta.ruАмериканский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация». Военные инструкторы из США и Канады проводят подготовку подразделений ВСУ для ведения боевых действий в Донбассе.
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«Глупые жадные пьяницы»: американский инструктор оценил украинских солдат
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