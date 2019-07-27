США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.

с чего всё началось

От Винника и интернет-биржи потребовали возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне, причём $12 млн штрафа — от Винника и $88 млн 596 тыс. 314 — со стороны биржи.

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