Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млнREGNUM вчера в 22:21

От Винника и интернет-биржи потребовали возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне, причём $12 млн штрафа — от Винника и $88 млн 596 тыс. 314 — со стороны биржи.
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с чего всё началось

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.
РИА Новостивчера в 20:46

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CША потребовали от Винника и биржи BTC-e $100 млн

RT на русскомвчера в 22:40

Прокуратура США требует от россиянина Винника и биржи ВТС-е выплатить $100 млн

ТАССвчера в 20:08

CША потребовали от россиянина Винника и биржи BTC-e $100 млн

РБКвчера в 21:17

США потребовали от «криптовалютного короля» Винника 100 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 21:10

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

РИА Новостивчера в 20:46

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Газета.Ruвчера в 20:27

США требуют от российского гражданина Александра Винника более 100 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 22:04
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую

Обновлено в 00:07
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено вчера в 14:31
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«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
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Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Игры

Легендарные Doom и Doom II стали доступны на всех смартфонах

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Транспорт

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Политика

Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров

По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 02:20
Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба

Обновлено вчера в 21:53
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено вчера в 13:06
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

Обновлено в 01:30
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Экономика

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Лавров отреагировал на вмешательство извне на отношения России и Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал попытки помешать сотрудничеству России и Китая. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать от поклонников 11-месячную дочь

Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам в Instagram лицо своей 11-месячной дочери крупным планом.
Обновлено в 00:41
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Культура

Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров

Обновлено в 01:42
Экономика

Segezha Group приступила к реконструкции Сегежского ЦБК в Карелии

Лесопромышленная группа Segezha Group (входит в АФК "Система") начала реконструкцию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК) в Карелии.
Обновлено вчера в 13:11
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