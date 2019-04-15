Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает РоссиюРИА Новости 16:37
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Культура
Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию
Обновлено в 08:29
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«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Общество
Степан Солженицын: «Жить летом без горячей воды — унизительно»
В ноябре 2018 года в СГК на место Михаила Кузнецова пришёл новый генеральный директор — Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына.
Обновлено в 20:30
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Обновлено в 20:10
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.
Обновлено в 17:00
Общество
Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир
Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Футбол
Зидан определился с первым игроком, который должен покинуть «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не видит Маркоса Льоренте в составе команды на следующий сезон.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Кино
Видео: фанаты слили в сеть первый трейлер сериала «Мандалорец»
В сеть утекло видео, которое создатели сериала «Мандалорец» показали на мероприятии Star Wars Celebration, проходящем сейчас в Чикаго (штат Иллинойс, США).
Обновлено в 14:57
Космос
Космические приключения для юных лаишевцев
Обновлено в 01:30
Политика
Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Обновлено в 05:31
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Технологии
Этим летом более чем в 50 городах Европы появится прокат электросамокатов Bird
Стало известно о том, что уже с весны текущего года сервис появится в более чем 50 городах Европы.
Обновлено в 16:37
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Хоккей
Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 16:45