Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает РоссиюРИА Новости 16:37

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем

Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Некоторые называют эти страны осью сопротивления, то есть сопротивления Израилю в связи с тем, что угрозу представляет само его существование.
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Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу

Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.
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МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
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На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.
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Американский генерал
Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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