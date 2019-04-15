Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает РоссиюРИА Новости 16:37
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны
Обновлено в 11:56
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Футбол
Олег Кононов: «Верю в чемпионство „Спартака“»
Обновлено в 14:55
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Общество
Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев ВОВ в домашней обстановке
Минобороны России в преддверии празднования 74-летия Великой Победы в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" открывает спецраздел, который представляет собой галерею уникальных семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в обычной жизни.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции
Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.
Обновлено в 17:10
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Футбол
5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»
Обновлено в 12:12
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Политика
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Россия и ось сопротивления (Ar Rai Al Youm)
Некоторые называют эти страны осью сопротивления, то есть сопротивления Израилю в связи с тем, что угрозу представляет само его существование.
Обновлено в 17:34
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Политика
Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу
Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.
Обновлено 12 апреля в 23:05
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
Энергетика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Наука
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 17:57
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии
На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия (СДП) с 18,9% голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на минюст страны.
Обновлено в 14:10
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Футбол
Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05