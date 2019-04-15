Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает РоссиюРИА Новости 16:37
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Экономика
Рынок микрофинансирования ждет сокращение
По мнению аналитика ГК "Алор" Алексея Антонова, рынок продолжит укрупняться и более слабые игроки либо свернут деятельность, либо уйдут в теневой сектор, где их права уже не будут защищены регулятором.
Обновлено в 19:08
Общество
Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки
Велосипеды уже въехали на паром, чтобы переплыть реку Сенегал, разделяющую самую бедную в мире страну Мавританию, в которой мы провели неделю, и новую для нас страну Сенегал.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Культура
В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Тверской области загорелся деревоперерабатывающий комбинат
Других подробностей в МЧС пока не сообщили. В правительстве Тверской области заявили, что загорелся деревоперерабатывающий комбинат.
Обновлено в 17:15
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
С каждым годом на авторынке становится все больше электрокаров. Естественно, расширение ассортимента произойдет и в 2019 году.
Обновлено в 06:12
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Обновлено в 16:43
Наука
Графин графена: открыт способ очистки воды без хлора и озона
Промышленную очистку пока приходится осуществлять с помощью мощных окислителей: хлора, озона, гипохлорита натрия, которые являются довольно сильными ядами.
Обновлено в 17:01
Музыка
Умер участник UFO Пол Рэймонд
Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.
Обновлено в 05:24
Футбол
Динамо — Краснодар 1:1
Обновлено в 08:52
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Обновлено в 05:31
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Футбол
«Витория Сетубал» не смогла остановить «Бенфику»
Матчем "Бенфика" - "Витория Сетубал" завершился 29-й тур чемпионата Португалии.
Обновлено в 16:57