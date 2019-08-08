Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное мореРоссийская газета 12:10
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе. С начала текущего года американские корабли в четвертый раз заходят черноморские воды, говорится на официальном сайте Шестого флота США.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Общество
Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами
В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
Обновлено в 15:58
Общество
Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Обновлено в 17:31
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Общество
Из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей возбудила дело ФАС
В отношении общества защиты животных «Ответ» возбудило уголовное дело Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом
Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.
Обновлено в 16:09
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено в 17:41
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Футбол
Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.
Обновлено в 11:47
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 17:41
Транспорт
Число ДТП с участием такси выросло с начала года на 15%
Количество аварий с участием автомобилей такси в Москве растет из-за того, что водители перерабатывают, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на VII Международном евразийском форуме "Такси".
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00