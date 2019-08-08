Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное мореРоссийская газета 12:10
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе. С начала текущего года американские корабли в четвертый раз заходят черноморские воды, говорится на официальном сайте Шестого флота США.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.
Обновлено в 15:35
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Здоровье
Врач назвала опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.
Обновлено в 11:52
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Экономика
ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что роуминг с Белоруссией отменят до начала 2020 года.
Обновлено в 16:00
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Казани байкер насмерть сбил пешехода
Обновлено в 17:54
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:59
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Космос
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции
Макет марсианской станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта в Швеции. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:07
Космос
В красноярском Железногорске испытывают солнечную батарею для спутника
Отмечается, что каждое крыло солнечной батареи «Экспресса-103» имеет площадь 18 квадратных метров.
Обновлено в 08:24
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.
Обновлено в 20:57
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Кобзарь выбран капитаном сборной России на олимпийском отборе
Связующий Игорь Кобзарь назначен капитаном сборной России по волейболу во время отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.
Обновлено в 09:23
Авто
Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет
В прошлом году компания представила Thermal Orange. В этом году Acura NSX приобретает другой оттенок краски: Indy Yellow Pearl.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд освободил гадалку экс-полковника Захарченко
Обновлено в 11:49
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47