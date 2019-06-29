Американский десантный корабль зашел в порт ОдессыРИА Новости вчера в 08:39

с чего всё началось

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net". Как отмечается в сообщении, корабль доставил на Украину подразделение морских пехотинцев, которые примут участие в учениях.

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Армия и оружие Впервые для широкой публики: сверхточный комплекс «Панцирь-СМ» В отличие от своего предшественника - комплекса «Панцирь-С1» - новый ЗРПК оснащен более точными и скоростными ракетами.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Кино Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2» Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.

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Общество Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Происшествия В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».

Политика Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

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Автоспорт Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".

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Музыка Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.