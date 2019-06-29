Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт ОдессыРИА Новости вчера в 08:39
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net". Как отмечается в сообщении, корабль доставил на Украину подразделение морских пехотинцев, которые примут участие в учениях.
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с чего всё началось
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net».Взгляд.рувчера в 08:54
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