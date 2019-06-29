Армия и оружие

Американский десантный корабль прибыл в порт ОдессыПолитРоссия вчера в 07:31

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma прибыл в порт Одессы. Как сообщают украинские СМИ, эта боевая единица примет участие в двусторонних учениях Sea Breeze-2019.
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с чего всё началось
На корабле ВМС США на Украину прибыли морские пехотинцы, которые будут участвовать в военных учениях Sea Breeze – 2019, передает издание «Думская.net
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Корабль ВМС США зашел в одесский порт

Аргументы и Фактывчера в 07:13
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В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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