Американский десантный корабль прибыл в порт ОдессыПолитРоссия вчера в 07:31

с чего всё началось

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma прибыл в порт Одессы. Как сообщают украинские СМИ, эта боевая единица примет участие в двусторонних учениях Sea Breeze-2019.

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Общество Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".

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Футбол Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.

Происшествия Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.

Политика В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Политика Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Спорт Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Политика Освобожденного из плена украинца задержала СБУ Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Происшествия Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Происшествия Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.

Армия и оружие В Генштабе рассказали о числе уклонистов от военной службы Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.

Происшествия В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре В Красноярском крае в городе Заозерный локализован пожар в торговом комплексе "Планета".