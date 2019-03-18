Американский бомбардировщик приблизился к границам ЛенобластиИзвестия вчера в 16:26

с чего всё началось

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Об этом 18 марта сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Происшествия Три человека ранены при стрельбе в Нью-Йорке Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Происшествия В Казахстане более 40 школьников отравились газом В Казахстане в результате утечки природного газа на распределительной подстанции пострадали 45 человек, в том числе 41 школьник.

Общество В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.

Общество В Перми суд отказал в компенсации заразившемуся в Сирии контрактнику Пермский районный суд в ноябре отказал в компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей бывшему контрактнику Алексею Волоскову, который заразился тяжелым инфекционным заболеванием после командировки в Сирии, и его матери.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Космос На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом В рамках российско-американской миссии на Венеру может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Политика Пушков прокомментировал требование НАТО отдать Крым Украине Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что при передаче Крыма Украине полуостров окажется под контролем НАТО и США.

Общество Названа дата стыковки железнодорожного моста из ЕАО в Китай Две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур соединят 20-23 марта, рассказал в интервью РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао.

Политика Полицейские могут получить право объявлять официальные предостережения Сотрудников МВД планируется наделить правом объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут создать условия для правонарушений.

Происшествия В правительстве Хабаровского края прошли обыски По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.

Общество Останкинская телебашня в Москве погаснет на 60 минут В Москве 30 марта будет выключена на час подсветка на Останкинской телебашне в связи с проведением международной акции «Час Земли», сообщает 19 марта пресс-служба столичного мэра.

Экономика Власти выбрали строителя армейских складов во Владивостоке за ₽26 млрд «Реализация концессионного проекта повлечет за собой возникновение с 2022 года расходного обязательства Российской Федерации в 5,4 млрд руб. в виде среднегодовой платы», — говорится в экспертном заключении правительства.

Здоровье Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.

Общество В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.

Общество Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене.

Политика Минобороны отдало участки на Сахалине и Курилах под жилую застройку В 2017 году Минобороны уже отдавало под жилую застройку участки земли на Сахалине. Дома должны появиться на 12 таких площадках.

Политика Бизнес выступил против кодификации неналоговых платежей Четыре бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» – направили президенту Владимиру Путину письмо о несогласии с кодификацией неналоговых платежей.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Экономика Камчатские депутаты выступили против крабовых аукционов Камчатский парламент высказался против федерального законопроекта о крабовых аукционах.

Здоровье В Москве продолжат внедрять новый стандарт поликлиник В прошлые годы с участием москвичей был разработан и внедрен новый московский стандарт поликлиник.