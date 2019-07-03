Финансы

Американский биржевой индекс S&P 500 обновил рекордМосковский Комсомолец вчера в 01:30

Вторник завершился на фондовом рынке Соединенных Штатов ростом всех главных индексов. При этом индексу широкого рынка S&P 500 удалось установить очередной рекорд.
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Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях

Коммерсантъ05:08

Российский рынок вошел в фазу фиксации прибыли

Finam.Ru02:51

Рынок рублевых корпоративных бондов в среду продолжит плавное снижение

Финмаркетвчера в 03:13

Три американских фондовых индекса установили новые рекорды

РБК01:58

Биржи США закрылись на рекордных уровнях из-за ожиданий снижения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 14:14

Индекс S&P снова побил рекорд на Уолл-стрит

REGNUMвчера в 11:30

Рынки полны оптимизма в отношении снижения ставки ФРС США. Обзор мировых рынков от"Финам". 04.07.19

Глас Народа02:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено в 22:27
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 23:17
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Политика

Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО

Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено в 18:39
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено в 04:00
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

Обновлено в 20:32
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Музыка

Молодые музыканты ХГУ сыграют на «„Еврооркестрии в Крыму“»

С 6 по 11 июля студенты музыкального колледжа института искусств Хакасского госуниверситета Иван Гранкин и Дмитрий Полежаев станут участниками всероссийского конкурса детско-юношеского творчества и фестиваля молодежных симфонических оркестров "Еврооркестрия в Крыму".
Обновлено в 22:17
Происшествия

Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Российский истребитель перехватил американского разведчика над Крымом

Обновлено в 23:04
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Обновлено в 10:39
Авто

Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Общество

Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей

Обновлено в 12:31
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Обновлено в 17:29
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено в 14:27
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе с бойфрендом

Мадонна одобрила выбор дочери и, по сообщениям журналистов, собирается присутствовать на церемонии.
Обновлено в 18:30
Здоровье

Население России катастрофически уменьшается

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 05:28
Финансы

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
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