Финансы
Американский биржевой индекс S&P 500 обновил рекордМосковский Комсомолец вчера в 01:30
Вторник завершился на фондовом рынке Соединенных Штатов ростом всех главных индексов. При этом индексу широкого рынка S&P 500 удалось установить очередной рекорд.
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Американские фондовые индикаторы выросли по итогам торгов, S&P 500 обновил рекорд
Финмаркетвчера в 02:02
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Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
У старших дочерей Джоли появилась опасная подруга
На днях папарацци удалось заснять в Лос-Анджелесе немного странную компанию: по улицам города гуляли без родителей две дочери Анджелины Джоли — Захара и Шайло — в сопровождении молодой модной актрисы Милли Бобби Браун и ее старшей сестры.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая
В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
Электрический гиперкар Lotus получил название Evija
Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Авто
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности
Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске введен режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Футбол
Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс
Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Культура
Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак
Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21 человека
По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек.
Обновлено в 07:22
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy
Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Космос
Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных
Обновлено вчера в 07:10