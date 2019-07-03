Вторник завершился на фондовом рынке Соединенных Штатов ростом всех главных индексов. При этом индексу широкого рынка S&P 500 удалось установить очередной рекорд.

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.

Происшествия В центре Москвы дерево убило ребенка В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес У старших дочерей Джоли появилась опасная подруга На днях папарацци удалось заснять в Лос-Анджелесе немного странную компанию: по улицам города гуляли без родителей две дочери Анджелины Джоли — Захара и Шайло — в сопровождении молодой модной актрисы Милли Бобби Браун и ее старшей сестры.

Политика Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.

Происшествия В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.

Авто Электрический гиперкар Lotus получил название Evija Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.

Авто Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Футбол Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.

Политика Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.

Культура Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21 человека По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек.

Авто Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).