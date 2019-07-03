Финансы
Американский биржевой индекс S&P 500 обновил рекордМосковский Комсомолец вчера в 01:30
Вторник завершился на фондовом рынке Соединенных Штатов ростом всех главных индексов. При этом индексу широкого рынка S&P 500 удалось установить очередной рекорд.
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Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Политика
Мэй признала Brexit проблемой для британцев
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit стал существенной проблемой для союза Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Обновлено в 17:41
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Политика
Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Футбол
Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги
В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
Обновлено в 19:10
Космос
ФИАН: космический телескоп «Спектр-М» имеет самые актуальные научные задачи
Российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") поставлены самые актуальные научные задачи, которые позволят создать новые технологии для всего мира, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал похищением задержание украинскими спецслужбами на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено в 19:04
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
Экономика
Подписан закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Арабская коалиция перехватила беспилотник хуситов на границе с Йеменом
Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции перехватили и уничтожили беспилотник в городе Джизане на границе с Йеменом.
Обновлено в 20:13
Здоровье
Население России катастрофически уменьшается
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Общество
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Интернет
Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.
Обновлено в 20:15
Авто
В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 11:03
Общество
Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод
Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00