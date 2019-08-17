Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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Таксист из Гатчины полгода домогался девятилетней дочери
Подозреваемый, который работает таксистом, был задержан, но позднее отпущен.
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Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
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В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
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Происшествия
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В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Здоровье
В Дагестане врачи спасли жизнь коллеге, пережившей клиническую смерть
В Дагестане врачи вернули к жизни коллегу, пережившую клиническую смерть.
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Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам
Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.
Обновлено в 07:18
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Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
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Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств
Обновлено вчера в 04:27
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Экономика
Фармацевтическую лактозу начнут производить в России
В России впервые начнут производить фармацевтическую лактозу, выпуск продукции объемом до 5 тонн в сутки могут начать уже осенью, сообщил гендиректор Ставропольского молочного комбината Сергей Анисимов.
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Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
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«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
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Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
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В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Политолог Сергей Марков убежден, что тактика организации незаконных оппозиционных митингов в Москве отработана западными специалистами.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
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