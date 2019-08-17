Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия вчера в 15:52
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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с чего всё началось
Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4A днем 17 августа провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма, сообщает в Twitter сервис PlaneRadar.РБКвчера в 14:33
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