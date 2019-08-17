с чего всё началось

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.

Политика Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Армия и оружие Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы» Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Общество Минздрав предложил штрафовать работников за перекуры Министерство здравоохранения России подготовило корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», в рамках которых дало рекомендации работодателям по борьбе с курением.

Единоборства Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Музыка В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.

Общество В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Теннис Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.

Общество В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Политика На Украине заявили о потере государственности Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что за 28 лет независимости Украина не смогла построить сильные государственные и показать экономические успехи, сообщает издание "Зеркало недели".

Происшествия Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Во время отдыха на Мальдивах Кристину Асмус преследовали неудачи Как выяснилось, в райском уголке звезду «Интернов» буквально преследовали неудачи, которые, однако, не смогли омрачить ей отпуск.

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Футбол Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту» Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.