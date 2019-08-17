Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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У берегов Крыма засекли американский беспилотник

URA.Ru15:11

Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Lenta.ru15:42

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

РИА Новости14:05

Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США

РБК14:33

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News.ru14:28

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Газета.Ru14:25

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

РЕН ТВ14:39
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
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Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
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США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
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В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
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В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
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Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры

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На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
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The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России

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В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

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Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
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Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
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ЦУП скорректировал орбиту МКС второй раз за день

Сотрудники российского Центра управления полетами (ЦУП) провели второй за день маневр для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).
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