Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
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The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
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«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
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В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
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Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
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ЦУП скорректировал орбиту МКС второй раз за день
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