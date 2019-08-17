Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика
Крымские татары перечислили успехи в составе России
На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском
Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.
Обновлено в 08:31
Общество
Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии
Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.
Обновлено в 19:40
Политика
Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства
Глава государства не стал уточнять, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в 40-ой раз с ноября прошлого года проводили акции протеста в разных городах страны.
Обновлено в 16:02
Политика
В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Футбол
Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»
После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
Обновлено в 17:55
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года
Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 04:47
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
В России за сутки потушили 70 лесных пожаров
Обновлено вчера в 20:05
Игры
Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам
Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.
Обновлено в 12:03
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Общество
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено вчера в 09:05
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Космос
Обнаружен новый вид космических катастроф
Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08