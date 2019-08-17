Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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У берегов Крыма засекли американский беспилотник

URA.Ru15:11

Беспилотник США замечен у берегов Крыма

News.ru14:28

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

РЕН ТВ14:39

Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США

РБК14:33

Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Lenta.ru15:42

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Газета.Ru14:25

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

РИА Новости14:05
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Политика

Крымские татары перечислили успехи в составе России

На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 09:49
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«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество

Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
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Происшествия

Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском

Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.
Обновлено в 08:31
Общество

Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии

Батенёв добавил, что изначально планировал разрешить спор с помощью претензиционного письма, однако ему так и не ответили за три месяца, после чего, вернувшись в Сургут из заграничной поездки, фотограф приступил к оформлению документов для подачи в суд и поиску адвоката, занимающегося авторским правом.
Обновлено в 19:40
Политика

Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства

Глава государства не стал уточнять, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в 40-ой раз с ноября прошлого года проводили акции протеста в разных городах страны.
Обновлено в 16:02
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Обновлено в 19:21
Космос

США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»

Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Футбол

Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»

После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
Обновлено в 17:55
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Гаджеты

Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Политика

Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено в 17:58
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Гаджеты

Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года

Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Обновлено в 04:47
Футбол

Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

Обновлено в 18:10
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Обновлено в 08:35
Общество

В России за сутки потушили 70 лесных пожаров

Обновлено вчера в 20:05
Игры

Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам

Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.
Обновлено в 12:03
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Общество

Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением

Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено вчера в 09:05
Космос

«КосмоКурс» собирается использовать 3D-печать при создании двигателей

Обновлено в 05:23
Кино

Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено 15 августа в 17:08
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