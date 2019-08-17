Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
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Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
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Политика
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За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в регионах России
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Экономика
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Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
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В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
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Обновлено в 12:51
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу»
«Монако» уступил «Метцу» в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Монако».
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Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США
Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
Обновлено в 06:14
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
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Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 13:42
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Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
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Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 17:54
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
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Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
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Армия и оружие
Ким Чен Ын лично контролировал испытания нового оружия КНДР
Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием «нового оружия» в пятницу.
Обновлено вчера в 21:16
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Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 17:52
Политика
ГТС Украины подготовлена к остановке транзита газа из России
Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
Обновлено 15 августа в 08:30
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В Приморском крае 17 участков дорог подтопило из-за тайфуна «Кроса»
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Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
Обновлено в 16:06
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Футбол
Семак рассказал про травмы Малкома и Дриусси
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» посетовал на травмы игроков и отметил, что игра будет сложной.
Обновлено в 11:50
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы в Крыму
Вопрос о закрытии химических заводов, расположенных в Крыму, предложил рассмотреть депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет 17 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:37
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00