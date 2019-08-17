Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле КрымаИзвестия 15:52

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.
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У берегов Крыма засекли американский беспилотник

URA.Ru15:11

Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Lenta.ru15:42

Рядом с Крымом заметили беспилотник ВВС США

РБК14:33

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

РЕН ТВ14:39

Беспилотник США замечен у берегов Крыма

News.ru14:28

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Газета.Ru14:25

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

РИА Новости14:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
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Политика

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За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв

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Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
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Экономика

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Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
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«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Метцу»

«Монако» уступил «Метцу» в матче второго тура французской Лиги 1. Игра проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась с разгромным счётом 3:0. Счёт был открыт уже на 11-й минуте встречи, когда арбитр назначил пенальти в ворота «Монако».
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«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Обновлено в 14:02
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Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США

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Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

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Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати

Обновлено в 17:54
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Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
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На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4

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Обновлено в 16:54
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Обновлено в 17:52
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Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
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В Приморском крае 17 участков дорог подтопило в результате тайфуна «Кроса».
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Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ

Обновлено в 16:06
Экономика

Как США вели торговую войну с Японией

Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
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Футбол

Семак рассказал про травмы Малкома и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» посетовал на травмы игроков и отметил, что игра будет сложной.
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Вопрос о закрытии химических заводов, расположенных в Крыму, предложил рассмотреть депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет 17 августа, сообщает РИА Новости.
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Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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