Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов КрымаРБК 00:26
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину
На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Происшествия
У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей
15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Мюллера в середине апреля
Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года «к середине апреля, если не раньше», пообещал глава ведомства, генпрокурор Уильям Барр.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено вчера в 10:51
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39