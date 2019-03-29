Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов КрымаРБК 00:26
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
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Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
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Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
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Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
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Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
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Международный фестиваль видео-арта откроется в Москве 17 апреля
Художники из России, Франции, США и Аргентины представят свои работы на фестивале видео-арта "Сейчас&Потом’19", который пройдет в центре творческих индустрий "Фабрика" в Москве с 17 апреля по 12 мая.
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Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
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Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 03:46
Общество
В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов
"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
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«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Финансы
Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
Рост долговой нагрузки населения обусловлен ростом необеспеченного потребительского кредитования, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
Обновлено в 02:40
ЖКХ
В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
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Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
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Экономика
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли
Обновлено в 03:32
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Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии
Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).
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Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев
Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
Обновлено вчера в 21:14
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Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне
В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
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Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях
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