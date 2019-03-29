Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов КрымаРБК 00:26

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

РБК00:26

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Московский Комсомолец00:12

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

РИА Новостивчера в 23:26

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

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СМИ: беспилотник США пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

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«Традиционный» облет Крыма самолетом-разведчиком ВМФ США

КрымPRESSвчера в 06:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
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Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
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Дело возбуждено после побега солдата из воинской части

Следственный комитет возбудил уголовное дело для проверки обстоятельств побега военнослужащего Дениса Белоусова из части в Тверской области.
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Международный фестиваль видео-арта откроется в Москве 17 апреля

Художники из России, Франции, США и Аргентины представят свои работы на фестивале видео-арта "Сейчас&Потом’19", который пройдет в центре творческих индустрий "Фабрика" в Москве с 17 апреля по 12 мая.
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Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
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Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.
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В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
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Финансы

Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

Рост долговой нагрузки населения обусловлен ростом необеспеченного потребительского кредитования, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
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В Кронштадте 87 домов остались без тепла из-за ремонта трубы

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Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

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Экономика

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
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В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).
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Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
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Политика

Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля

Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
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Политика

Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне

В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
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Вертолет NASA впервые взлетел в марсианских условиях

Обновлено вчера в 07:49
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