Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов КрымаРБК 00:26

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
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В Госдуме призвали США не искать приключений у берегов Крыма

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Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

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Армия и оружие

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Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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Общество

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Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
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Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
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Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
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Страшные землетрясения на Западе: Украинский учёный рассекретил дату сближения Земли с Нибиру

На фоне этоко альтертанивные исследователи сделали заявление, мол таким образом украинский учёный рассекретил дату сближения Земли с девятой планетой Солнечной системы, которая, согласно многим утечкам информации, уже преодолела Солнце и движется в сторону обречённых землян.
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Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
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Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
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Пластыри-контрацептивы для женщин встроили в украшения

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Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
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Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
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В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей

В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные двигатели легковых автомобилей.
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ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
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