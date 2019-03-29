Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов КрымаРБК 00:26
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
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"Торонто" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (4:0). Это третья подряд победа на старте сезона.
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На фоне этоко альтертанивные исследователи сделали заявление, мол таким образом украинский учёный рассекретил дату сближения Земли с девятой планетой Солнечной системы, которая, согласно многим утечкам информации, уже преодолела Солнце и движется в сторону обречённых землян.
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Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
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На Украине перед выборами президента наступит день тишины
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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