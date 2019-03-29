Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов КрымаРИА Новости вчера в 23:26
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar. По данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе, а затем пролетел вдоль черноморского побережья.
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