Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у КрымаLenta.ru вчера в 15:42
Отмечается, что судно Global Hawk вылетело с итальянской авиабазы в субботу, 17 августа, утром. Летательный аппарат провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, затем полетел в сторону российской границы. В конце июля над Крымом заметили еще два самолета.
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с чего всё началось
Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4A днем 17 августа провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма, сообщает в Twitter сервис PlaneRadar.РБКвчера в 14:33
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