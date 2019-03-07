Авто

В США оценили российские автомобили AurusИзвестия вчера в 22:09

Особенно экспертов впечатлили бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Senat S600. Так, лимузин длиной более 6 м имеет массивную колесную базу, затмевая даже габариты Rolls-Royce Phantom и Maybach 62, пишет издание, отмечая, что седан Senat тоже немаленький.
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Rolls-Royce ответил всем на сравнение с автомобилями Aurus

CarsWeek.ruвчера в 23:46

Российский Aurus проломил окно в Европу лимузином и седаном Senat

Вести.Ruвчера в 06:49

В США оценили российские автомобили Aurus

Известиявчера в 22:09

Американский автопортал назвал Aurus конкурентом Bentley и Rolls-Royce

РИА Новостивчера в 19:45

Rolls-Royce об Aurus: для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность

Daily-Motor.Ruвчера в 19:37

В Rolls-Royce прокомментировали сравнения с российским Aurus

AutoNewsвчера в 11:00

В Rolls-Royce рассказали о сравнении с российским Aurus

Тарантас Ньюсвчера в 22:14
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Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя

Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика

МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане

Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд

Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

Huawei подала в суд на правительство США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Роскачестве объяснили, должен ли гореть натуральный шоколад

Натуральный шоколад - продукт недешевый, поэтому производители нередко стремятся снизить себестоимость его производства.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой

Министерство обороны России заявило, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят в воздух в связи с обнаружением самолёта-разведчика США над Балтикой.
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

В России расширили список попадающих под «налог на роскошь» машин

По новым требованиям министерства, уплата транспортного налога с коэффициентом в 1,5 распространится на автомобили стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом не старше одного года.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей

Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Пентагон просит Конгресс профинансировать покупку ПВО «Железный купол»

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом сотрудников-женщин

Росстат назвал сферы деятельности, в которых больше всего работает сотрудников — женщин.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие

На вооружение поступили электрошасси «Платформа-О», сообщили СМИ

Обновлено вчера в 18:48
Политика

Украинского историка возмутили слова посла в Австрии о Крыме

Украинский ученый и кандидат исторических наук Андрей Плахонин раскритиковал посла Украины в Австрии Александра Щерба за его слова об истории Крыма.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

У пытавшейся продать младенца женщины остались еще двое детей

Обновлено вчера в 08:42
Экономика

Названы даты возврата пенсионерам пересчитанных денег

Каждый год подсчитывается общая сумма материального обеспечения пенсионера: складываются пенсия вместе с текущей индексацией, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), если гражданин имеет на неё право, все получаемые пособия, и если всё это вместе взятое не дотягивает до регионального ПМП - гражданин получает социальную доплату.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье

Определен простой способ сохранить здоровое сердце

Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено вчера в 20:04
Путешествия

В итальянском парке туристам запретили ходить в шлепанцах

Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей в размере от 50 до 2,5 тысячи евро (3,7 тысячи - 186 тысяч рублей), сообщает TGCOM.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Неизвестный забросал здание мэрии «коктейлями Молотова» в Красноярске

Обновлено в 00:01
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста

Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»

В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
Обновлено вчера в 07:02
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в 2018 г выросла на 39%

Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 39% и составила 1,698 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 20:08
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