Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданствоТАСС 16:07

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам в среду на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проходит в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.
РИА Новости15:05

Подробнее о событии

Эрик Робертс захотел получить российское гражданство

Московский Комсомолец16:21

Брат Джулии Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Lenta.ru16:15

Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

Газета.Ru15:55

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

ТАСС16:07

Актер Эрик Робертс заявил о желании стать россиянином

Известия15:41

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

РЕН ТВ15:11

Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

РИА Новости15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия

У одного из крупнейших подрядчиков РЖД начались обыски

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам ГК «1520».
Обновлено в 13:04
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто

Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Общество

Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».
Обновлено в 12:59
Экономика

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено в 11:11
Здоровье

В России стали чаще умирать от рака

Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено в 15:09
Политика

Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра

Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено 12 августа в 15:37
Происшествия

В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе

Обновлено вчера в 09:35
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика

Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП

Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Политика

Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма

Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали

«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Робертс
Американский актёр
Американский актёр кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Старший брат Джулии Робертс. Снялся более чем в 400 кинолентах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное