Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданствоТАСС 16:07
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам в среду на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проходит в Сочи.
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с чего всё началось
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.РИА Новости15:05
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Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
У одного из крупнейших подрядчиков РЖД начались обыски
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам ГК «1520».
Обновлено в 13:04
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».
Обновлено в 12:59
Экономика
Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии
Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
Обновлено в 16:56
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Здоровье
В России стали чаще умирать от рака
Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено в 15:09
Политика
Крым заявил о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский полуостров имеет законное и полное право на получение воды украинского Днепра, поскольку исток реки располагается на территории России.
Обновлено 12 августа в 15:37
Происшествия
В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20