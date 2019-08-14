Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

с чего всё началось

Голливудский актер Эрик Робертс, приехавший в Сочи на международный турнир по профессиональному боевому самбо, заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Робертс стал почетным гостем десятого турнира по самбо «Платформа S-70».

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Политика Турпоток из России в Грузию снизился на 70% Как сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, поток российских туристов в Грузию снизился минимум на 70%, однако некоторые граждане продолжают приезжать в эту страну обходными путями.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.

Армия и оружие Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе «Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности», — приводит ТАСС заявление дипломата, сделанное в ходе пленарного заседания Конференции по разоружению.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.

Происшествия В Сургуте двое детей упали в вентиляционную шахту Очевидцы говорят, что дети играли на детской площадке и, скорее всего, хотели достать из вентиляционной шахты мяч.

Происшествия На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Армия и оружие Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.

Экономика ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа» Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Экономика Фондовые индексы США потеряли 3% Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Шоу-бизнес Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.