Политика

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в СШАСвободная Пресса 11:49

В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

РИА Новости21:19

Экс‐командующий НАТО призвал запретить россиянам въезд в США

Телеканал 360°22:52

Экс-командующий НАТО призвал запретить россиянам въезд в США

Известия22:36

Американский адмирал потребовал ввести санкции против Путина

URA.Ru22:30

Экс-главком НАТО призвал запретить россиянам въезд в США

Life.ru22:54

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

Свободная Пресса11:49

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

BFM.ru10:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено в 19:22
Армия и оружие

Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы

Обновлено в 04:34
Кино

Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 21:11
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Политика

Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая

В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Футбол

Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги

Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено в 21:40
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Политика

В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Русскими эскортницами в Дубае возмутилась ведущая «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что была неприятно удивлена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 21:35
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 22:58
Футбол

Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

В матче с "Хаддерсфилд Таун" "Манчестер Юнайтед" просто обязан брать три очка и вмешиваться в борьбу за место в Лиге чемпионов, из которой команда практически выбыла этой весной, потерпев семь поражений в последнее время при двух победах.
Обновлено в 19:22
Наука

Ученые считают, что грецкий орех поможет похудеть

Обновлено 02 мая в 05:07
Общество

Зачем Екатерина II придумала Смольный институт

В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий, где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом

Обновлено в 13:56
Происшествия

Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале

Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Происшествия

В США в реку упал пассажирский Boeing 737

В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране

Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено в 14:07
Политика

В ГД назвали лучшим креативом для Зеленского мир в Донбассе

Дали возможность выборы провести. И амнистировали всех на всех, как это заявлялось. Выполнили бы всё, что предписано Минскими соглашениями.
Обновлено в 11:59
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
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Джеймс Ставридис
Американский бизнесмен
Американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Первый морской офицер, занимавший данные должности.
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