Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в СШАСвободная Пресса 11:49

В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.

Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США

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