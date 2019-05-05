Политика
Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в СШАСвободная Пресса 11:49
В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие
Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы
Обновлено в 04:34
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено в 21:40
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Русскими эскортницами в Дубае возмутилась ведущая «Дома-2»
Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что была неприятно удивлена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 21:35
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Футбол
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч
В матче с "Хаддерсфилд Таун" "Манчестер Юнайтед" просто обязан брать три очка и вмешиваться в борьбу за место в Лиге чемпионов, из которой команда практически выбыла этой весной, потерпев семь поражений в последнее время при двух победах.
Обновлено в 19:22
Наука
Ученые считают, что грецкий орех поможет похудеть
Обновлено 02 мая в 05:07
Общество
Зачем Екатерина II придумала Смольный институт
В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий, где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Обновлено в 13:56
Происшествия
Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Происшествия
В США в реку упал пассажирский Boeing 737
В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране
Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено в 14:07
Политика
В ГД назвали лучшим креативом для Зеленского мир в Донбассе
Дали возможность выборы провести. И амнистировали всех на всех, как это заявлялось. Выполнили бы всё, что предписано Минскими соглашениями.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54