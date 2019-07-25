Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в РоссииBFM.ru 10:55
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет». Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика
Госкомиссия раскритиковала геологическую работу Минприроды в Арктике
Госкомиссия по вопросам Арктики по итогам заседания назвала работу Минприроды РФ по геологическому изучению недр в регионе неудовлетворительной.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Экономика
ФАС одобрила покупку доли в Russ Outdoor компанией «Вера-Олимп»
Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку доли в 48,57% Russ Outdoor, сообщил РБК.
Обновлено в 11:16
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Здоровье
В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:21
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»
Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»
Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Женщину зарезали насмерть при ребенке на площадке в Подмосковье
25-летнюю женщину зарезали насмерть при собственном ребенке на детской площадке в подмосковном Раменском.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Haló noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие (Halo noviny)
Haló noviny: Имя Станислав Балик общеизвестно, но людям оно знакомо больше благодаря появлению в СМИ политолога, начальника кафедры политологии факультета социальных исследований университета им. Масарика профессора Станислава Балика.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Обновлено в 09:50
Единоборства
Соперник Дадашева высказался по поводу смерти россиянина
Обновлено в 05:32